ผลตรวจสุขภาพผู้นำสหรัฐฯ อายุหัวใจอ่อนกว่าวัย 14 ปี ปฏิบัติภารกิจต่อได้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า ทำเนียบขาวเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพประจำปีของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ที่ศูนย์การแทพย์ทหารวอลเตอร์ รีด ในรัฐแมริแลนด์ ลงนามรับรองโดย น.อ.นพ.ฌอน บาร์บาเบลลา แพทย์ประจำตัวประธานาธิบดี
ผลการตรวจหลักระบุว่า นายทรัมป์ วัย 79 ปี มีอายุหัวใจ ( Cardiac Age ) ซึ่งเป็นมาตรวัด ความมีชีวิต ของระบบหัวใจและหลอดเลือดผ่านการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อ่อนกว่าอายุตามจริงประมาณ 14 ปี จึงสามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันได้ โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขใด และ ทรัมป์ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีเรียบร้อยแล้ว
