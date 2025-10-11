เขตสัมพันธวงศ์ตรวจสภาพริมน้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังผลกระทบจากปริมาณน้ำสูงหลังเขื่อน

วันนี้ (11 ต.ค.) ทีมงานระบายน้ำ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ่อสูบน้ำศาลเจ้าโรงเกือก เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำสูงหลังเขื่อนและย่านชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบการทำงานของระบบระบายน้ำ จากบ่อสูบสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ของเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและกำลังคน เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและกำลังคน เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่