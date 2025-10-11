นายกฯ นำคณะลงพื้นที่ปัตตานี แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ - ให้กำลังใจผู้บบาดเจ็บ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นแห่งชาติ (สมช.) นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 56 จ.สงขลา และขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อไปยังค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อเป็นประธานการประชุมฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ หลังจากช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่สงบต่อเนื่อง
จากนั้นเวลา 13.45 น. นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
