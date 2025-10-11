xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 250 บ. ทองรูปพรรณขายออก 62,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 09:11 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 250 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 62,100.00 บาท รับซื้อ 62,000.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 62,900.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 60,761.28 บาท