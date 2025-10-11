กรุงเก่ายังอ่วม! น้ำท่วมแล้ว 12 อำเภอ หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำ

จากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำได้รับความเดือดร้อน น้ำท่วมบางจุดสูงและยาวนานกว่า 3 - 4 เดือน ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2568 นั้น
วันนี้ (11 ต.ค.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังได้รับผลกระทบน้ำท่วมเพิ่มอีก 1 อำเภอ จาก 11 อำเภอ เป็น 12 อำเภอจากทั้งหมด 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน อำเภอบ้านแพรก อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง และอำเภอบางซ้าย ส่งผลกระทบต่อ 147 ตำบล 889 หมู่บ้าน รวมกว่า 49,239 ครัวเรือน
