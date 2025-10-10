โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่ 31 ต.ค.68

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2568 โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2568 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2568 นั้น บัดนี้ จะสิ้นกำหนดเวลา 120 วัน ตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2568
