สธ.ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกฟอกไต ย่านฝั่งธนฯ หลังถูกร้องเก็บเงินค่าฟอกไตคนไข้

วันนี้ (10 ต.ค.) น.ส.จิตศ์ตราฎ์ หมีทองธนกรณ์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่ง ย่านภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร หลังได้รับการร้องเรียนเรื่องเรียกเก็บเงินจากการฟอกไตจำนวน 2 เคส ซึ่งขัดต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับล่าสุดนั้น
น.ส.จิตศ์ตราฎ์ เปิดเผยหลังการตรวจสอบว่า คลินิกฟอกไตแห่งนี้ เปิดกิจการมาได้ 6-7 ปี เน้นการดูแลผู้สูงอายุกว่า 80 เตียง รวมไปถึงการฟอกไต พบมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ทั้งตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการขอเปิดคลินิกเวชกรรม ซึ่งศูนย์ฟอกไตเองก็ผ่านการรับรองมาตรฐาน และเข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมไปถึงสำนักงานประกันสังคม ซึ่งในส่วนของการฟอกไต มีทั้งหมด 12 เตียง โดยมีพยาบาลดูแล 6 คน เป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ 2 คน และพยาบาลทั่วไปอีก 4 คน กรณีการร้องเรียนที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า เคสแรก ผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 โดยแจ้งว่าไม่สะดวกรับบริการโรงพยาบาลที่มีสิทธิ และปฏิเสธการเข้าระบบ ขอชำระเงินด้วยตัวเองครั้งละ 1,500 บาท
ส่วนเคสที่ 2 นั้น เป็นผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนมาก่อน แล้วขอย้ายมาเข้ารับการฟอกไตที่นี่ ซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้ป่วยไม่เคยทราบว่า ตนสามารถใช้สิทธิฟอกไตฟรีได้ จนทางคลินิกแจ้ง ผู้ป่วยก็ได้รับสิทธิการฟอกไตฟรีมาโดยตลอด กระทั่งช่วงรอยต่อนโยบาย เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2568 รายชื่อของผู้ป่วยกลับไม่สามารถเบิกจ่ายสิทธิได้ ระบบขึ้นว่าให้ไป PA กับโรงพยาบาลที่มีสิทธิก่อน ซึ่งเมื่อผู้ป่วยไปก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่เคยมีประวัติการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ จนเกิดเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยไม่สามารถเบิกจ่ายสิทธิได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงต้องชำระเงินด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 เคสนี้ ทางคลินิกได้มีการคืนเงินเต็มจำนวนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย
