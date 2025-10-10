xs
xsm
sm
md
lg

กรุงเทพฯ ค่ำนี้ ฝนตกบางขุนเทียน จอมทอง ทุ่งครุ บางนา พระโขนง คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อยเขตบางขุนเทียน จอมทอง ทุ่งครุ บางนา พระโขนง คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันตก