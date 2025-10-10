สปสช.เผยปรับสูตรบำนาญชราภาพแล้วเสร็จปลายปี 68 คาดเริ่มใช้ได้ต้นปี 69

สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กระบวนการการปรับปรุงสูตรบำนาญชราภาพจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2568 - มกราคม 2569 หลังผ่านการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ช่วงต้นปี 2569
นอกจากนี้ จะเริ่มทยอยปรับเพิ่มเพดานค่าจ้างจากปัจจุบัน 15,000 บาท เป็น 17,500 บาท ในปี 2569 ก่อนจะเพิ่มเป็น 20,000 บาท ในปี 2570 และ 23,000 บาท ในปี 2571 โดยยังคงอัตราเดิมร้อยละ 5 จะทำให้ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง จ่ายสมทบเพิ่มเติม ที่จากเดิมสมทบร้อยละ 5 ของฐานค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน หรือ 750 บาท
สำหรับการปรับสูตรบำนาญชราภาพนั้น จะทำให้ในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่จะมีผู้ประกันตนรับบำนาญชราภาพ 3 ล้านคน ได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7-8 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของหลักการพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์คือกลุ่มผู้ประกันตนตาม ม.33 เป็นหลัก และทำให้เกิดความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม พร้อมย้ำว่า คนที่รับบำนาญตามสูตรใหม่จะไม่มีใครได้บำนาญน้อยลง
