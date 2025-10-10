xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 5 โมงเย็น ฝนตกหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อย ในเขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตหนองจอก 9.0 มิลลิเมตร