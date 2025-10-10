"วีระศักดิ์" เผยญัตติตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหาปลาหมอคางดำถูกเบรก ชี้เป็นอำนาจ กมธ.เกษตร

วันนี้ (10 ต.ค.) นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ญัตติขอให้ตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาปัญหาปลาหมอคางดำแพร่ระบาดนั้น วิปวุฒิสภาขอให้หยุดไว้ก่อน โดยอ้างว่า เป็นอำนาจของกรรมาธิการการเกษตร ขณะที่นักอนุรักษ์เตือนว่า เป็นภัยคุกคามระบบนิเวศครั้งใหญ่ของประเทศ
สำหรับปลาหมอคางดำนั้น ถือเป็นสายพันธุ์ปลาต่างถิ่นที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ของไทย กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในสภา
