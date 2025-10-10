xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่าย ร่วง 27.01 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 37,548.76 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (10 ต.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,286.98 จุด ลดลง 27.01 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.06 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 37,548.76 ล้านบาท