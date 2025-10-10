xs
ราคาทองครั้งที่ 37 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 62,700 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 16:20 น. (ครั้งที่ 37) ราคาปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 61,900.00 บาท รับซื้อ 61,800.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 62,700.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 60,564.20 บาท