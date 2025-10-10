ทภ.1 เผยสถานการณ์บ้านหนองจาน ชาวไทยรวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ปกป้องอธิปไตย

วันนี้ (10 ต.ค.68) กองทัพภาคที่ 1 เปิดเผยสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหนองจาน ว่า มีประชาชนชาวไทยและสื่อมวลชนประมาณ 200 คน รวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการปกป้องอธิปไตยของไทย ส่วนฝั่งตรงข้าม เริ่มมีมวลชนกัมพูชาทยอยรวมตัวเข้าพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังระวังป้องกันในพื้นที่ตอนใน
ส่วนพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้วนั้น มีมวลชนฝ่ายไทยจำนวนหนึ่งในพื้นที่ แต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญ ส่วนฝั่งตรงข้ามพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยมีประชาชนและผู้สื่อข่าวประมาณ 100 คน บริเวณรั้วลวดหนามและกระจายรอบหมู่บ้านเปรยจัน โดยมีทหาร ตำรวจและส่วนราชการ คอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบ ซึ่งสถานการณ์ทั่วไปปกติ
