‘ปลอดประสพ’ผิดหวังผู้รับเหมารถไฟฟ้าสายสีม่วง หนีประชุม 3 ครั้ง ปมถนนสามเสนทรุด

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 นายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง ความปลอดภัย การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากรณีถนนสามเสน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เกิดการทรุดตัว โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กระทรวงคมนาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และกิจการร่วมค้า CKST-PL พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพรรค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม CA 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
นายปลอดประสพ กล่าวว่า ตนรู้สึกผิดหวังอย่างมากต่อท่าทีของผู้รับเหมา ที่ขาดความร่วมมือและความเป็นมืออาชีพ ไม่เข้าร่วมประชุม ทั้งที่ได้เชิญมาแล้วถึง 3 ครั้ง สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หากมีอาจกลายเป็นคดีอาญาเหมือนกรณีตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พร้อมตั้งคำถามว่าผู้รับเหมาทราบหรือไม่ว่าความเสียหายรุนแรงเพียงใด เพราะขณะนี้ผู้ได้รับผลกระทบคือประชาชน ทั้งตำรวจที่อาคารได้รับความเสียหาย กรุงเทพมหานครที่ถนนทรุด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัด และรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามตนต้องการให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายฟ้องร้องบริษัทผู้รับเหมา เพราะเมื่อผู้รับเหมาขาดความรับผิดชอบ คณะกมธ.พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายปลอดประสพ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่ของคณะกมธ.พบว่าสถานีตำรวจในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ต้องรื้อถอนอาคาร ไม่สามารถซ่อมแซมได้ตามที่เคยระบุไว้ ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าจะคืนการจราจรให้ประชาชนนั้น ขณะนี้ยังทำไม่ได้จริง เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุของการทรุดที่แท้จริง ทั้งนี้ขอตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา และตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานความปลอดภัยของการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน และประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไร หากโครงการเปิดให้บริการแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะผู้โดยสารทุกคนต่างมีครอบครัวและคนที่รัก จึงไม่ควรประมาทในเรื่องความปลอดภัย