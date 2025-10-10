แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ 7.6 ริกเตอร์ ไม่กระทบประเทศไทย

วันนี้ (10 ต.ค.) เวลา 08.43 น. ตามเวลาไทย สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (USGS) รายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.6 แมกนิจูด บริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ความลึกประมาณ 10–23 กิโลเมตร
ภายหลังเหตุการณ์ สหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์ได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามิ สำหรับพื้นที่ชายฝั่งใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแล้ว พบว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อชายฝั่งประเทศไทย และไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิในไทย
กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหากมีความเปลี่ยนแปลง
ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น ทางเว็บไซต์ และเพจเฟซบุ๊ก “กรมอุตุนิยมวิทยา”