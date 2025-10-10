xs
xsm
sm
md
lg

หลายพื้นที่ กทม.ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้( 10 ต.ค.) เวลา 13.45 น. พื้นที่ กทม. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง เขตบางขุนเทียน ภาษีเจริญ หนองแขม บางบอน ตลิ่งชัน ทุ่งครุ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ แนวโน้มคงที่ /ฝนรวมที่เขตหนองแขม 39.5 มม