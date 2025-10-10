ก.คลัง เปิดไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เริ่มใช้สิทธิ 29 ต.ค. 68

กระทรวงการคลังเปิดไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เริ่มใช้สิทธิ 29 ต.ค.68 ระยะเวลาโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เปิดรับลงทะเบียนร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 หรือระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลัง โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำหนด
2. เปิดรับลงทะเบียนประชาชน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2568 (เวลา 06.00-22.00 น.)
3. ประชาชนผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้สิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เวลา 06.00-23.00 น.)
โดยสามารถซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ และสำหรับการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เวลา 06.00-21.00 น.)