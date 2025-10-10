xs
ราคาทองคำครั้งที่ 23 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 62,500 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.47 น. ครั้งที่ 23 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 61,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 62,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,367.12 บาท