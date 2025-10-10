xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 25.96 จุด มูลค่าซื้อขาย 20,478.91 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,288.03 จุด ปรับลง 25.96 จุด หรือ 1.98% มูลค่าซื้อขาย 20,478.91 ล้าน