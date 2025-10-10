"หมอวรงค์"เตือนทูตจีนประจำกัมพูชาควรระมัดระวังการสื่อสาร

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ท่านทูตจีนประจำกัมพูชาควรระมัดระวังการสื่อสาร
ผมคิดว่าท่านทูตจีนประจำกัมพูชา ท่านควรต้องระมัดระวังในการสื่อสาร เพราะภาษาที่ท่านสื่อสารว่า
"จีนสนับสนุนกัมพูชาอย่างมั่นคงในการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคงและการพัฒนาของชาติ และจะเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการพัฒนาของกัมพูชา" หรือแม้แต่การที่ท่านโพสต์เอาใจกัมพูชา ที่ได้รับรางวัลประเทศที่เป็นมิตรที่สุด อันดับ5
เราเข้าใจดีว่า ท่านอยู่กัมพูชาก็ต้องเอาใจกัมพูชา แต่ท่านก็ควรจะระมัดระวังภาษาที่ใช้ เพราะทำเกิดความรู้สึกว่า ประเทศไทยไปละเม็ดอธิปไตยของกัมพูชา ทั้งๆที่สิ่งที่เกิดขึ้น ฝ่ายกัมพูชาต่างหากที่เป็นผู้เริ่มต้น รวมทั้งกัมพูชาต่างหาก เป็นผู้ละเมิดอธิไตยของไทย แต่ไทยเราเป็นฝ่ายปกป้อง
สิ่งที่ท่านทูตควรศึกษาคือ ท่านควรเกรงใจท่านทูตจีนประจำกรุงเทพฯบ้าง เพราะท่านต้องพยายามทำความเข้าใจกับชาวไทย หลังจากที่มีสื่อต่างประเทศ พยายามสร้างความไม่ไว้วางใจให้คนไทยต่อประเทศจีน
ผมเข้าใจดีว่า ทางรัฐบาลจีนโดนท่านสีจิ้นผิง คงต้องการสร้างสมดุลทั้งไทยและกัมพูชา เพราะรู้ดีว่า มีความพยายามที่จะแทรกแซงปัญหาจากตะวันตก แต่ท่านทูตจีนประจำกัมพูชา ก็ควรแสวงหาข้อความ ที่เป็นมิตรต่อไทยมากกว่านี้ก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลง