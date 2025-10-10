กทม.สรุปเหตุเพลิงไหม้อาคารชุดย่านบางกอกน้อย เจ็บ 14 ราย เสียชีวิต 1 ราย

เพจกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้อาคารชุดย่านบางกอกน้อย (9 ตุลาคม 2568) เวลา 13.55 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโดมิเนียมให้เช่าพักอาศัย สูง 38 ชั้น เลขที่ 171 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย ตรงข้ามห้างพาต้า
ต้นเพลิงเกิดที่ชั้น 16 ห้องเลขที่ 171/102 เพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งห้อง และลุกลามบางส่วนไปยังห้องใกล้เคียง รวมถึงชั้น 17 บริเวณระเบียงหลังห้อง พื้นที่เสียหายประมาณ 60 ตารางเมตร
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (สปภ.กทม.) เข้าระงับเหตุและควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อย พร้อมเร่งระบายควันและตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
เบื้องต้นสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เนื่องจากห้องต้นเพลิงเสียหายทั้งหมด
มีผู้บาดเจ็บ 14 ราย จากอาการสำลักควันและบาดเจ็บเล็กน้อย ส่งรักษาโรงพยาบาลใกล้เคียงผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 58 ปี เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศิริราช
กทม. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอให้ผู้บาดเจ็บทุกท่านปลอดภัยโดยเร็ว พร้อมย้ำให้ทุกอาคารพักอาศัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเหตุในอนาคต