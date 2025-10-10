ผู้ว่า รฟท.ลงพื้นที่สถานีรถไฟหลวงจิตรลดา – ที่หยุดรถยมราช สั่งปรับปรุงคูระบายน้ำ -ทัศนียภาพตลอดแนวทางรถไฟ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีรถไฟหลวงจิตรลดา และป้ายหยุดรถยมราช เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ตามแนวทางรถไฟ โดยเฉพาะคูระบายน้ำและภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมสั่งการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติและทันเวลาเปิดโครงการ “อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หลังเปิดอย่างเป็นทางการ รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลรามาฯ อยู่ในปัจจุบันด้วย
นอกจากนี้ ผู้ว่าการรถไฟฯ ยังสั่งการให้เร่งปรับปรุงซ่อมแซมส่วนประกอบของอาคาร อาทิ ผนังและประติมากรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร การบูรณะพื้นหินอ่อนบริเวณห้องประทับและชานชาลา การทาสีอาคารใหม่ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการปรับปรุงผิวทางถนนและเสริมพันธุ์ไม้ประดับบริเวณโดยรอบ เพื่อคงคุณค่าความงดงามทางสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ของอาคารสถานีรถไฟหลวงจิตรลดาให้สมบูรณ์ เนื่องจากสถานีรถไฟหลวงจิตรลดา ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์สำคัญ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2566 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม จากการตรวจพื้นที่พบว่า บางจุดมีวัชพืช สิ่งกีดขวาง และสภาพคูระบายน้ำที่ต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟฯ ทำหนังสือขอความร่วมมือกับสำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขุดลอกคูน้ำ กำจัดสิ่งอุดตัน และปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ผู้ว่าการรถไฟฯ ยังลงพื้นที่ที่หยุดรถยมราช โดยสั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีและป้ายหยุดรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้มากยิ่งขึ้น
อาทิ การเทคอนกรีตบริเวณจุดรอรถไฟให้เป็นทางถาวร รวมถึงปรับระดับพื้นให้เรียบเสมอกัน เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้บริการของผู้โดยสาร ส่วนในระยะต่อไป การรถไฟฯ จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรุงเทพมหานคร เพื่อลงพื้นที่ร่วมกันในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการลักลอบอยู่อาศัยของชุมชนโดยรอบแนวเขตรถไฟบริเวณดังกล่าวเพื่อความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
“การรถไฟฯ จะเร่งดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่วันนี้ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์พื้นที่แนวทางรถไฟให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัยต่อไป” ผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าว