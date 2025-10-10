xs
'กัน จอมพลัง'โพสต์ต้องการรถแห่ 2 คัน ใช้ร่วมภารกิจทวงคืนแผ่นดินที่สระแก้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ โพสต์ระบุว่า "ด่วน มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ต้องการรถแห่2คัน เครื่องเสียงลั่นสนั่นทุ่งเปิดได้ทั้งวันทั้งคืน รถพร้อมถูกกระสุน เราจะนำรถแห่ใช้ร่วมภารกิจทวงคืนแผ่นดินที่สระแก้วใครพร้อมทักได้เลยค่ะ"