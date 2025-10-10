xs
หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 25.34 จุด มูลค่าซื้อขาย 9,360.94 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยอยู่ที่ระดับ 1,288.65 จุด ปรับลง 25.34 จุด หรือ 1.93% มูลค่าซื้อขาย 9,360.94 ล้านบาท