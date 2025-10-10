นายกฯ ลงพื้นที่พิจิตร -ชัยนาท -สิงห์บุรี ติดตามสถานการณ์น้ำ -มอบสิ่งของให้กำลังใจ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ชัยนาท และสิงห์บุรี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
โดยช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพบปะและมอบของให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ก่อนเดินทางต่อไปยัง เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เพื่อเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์น้ำและแผนบรรเทาอุทกภัย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มอบนโยบายและแนวทางการทำงานตามนโยบายรัฐบาลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างทั่วถึงโดยเร็ว
จากนั้นในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อพบปะและมอบสิ่งของให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ