อุตุฯ เผยภาคกลาง- ตอ.- ภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคกลาง (รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล) ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ ที่อาจมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและเชิงเขา
ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง