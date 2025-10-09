อุตุฯ คาดฤดูหนาวเริ่มต้นปลายเดือนนี้ สิ้นสุดปลาย ก.พ.69

เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า สำหรับปี 2568 กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูหนาวจะเริ่มต้นประมาณปลายเดือนตุลาคม 2568 และสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ช้ากว่าปกติ 2 สัปดาห์คือช่วงกลางเดือนตุลาคม)
ฝันสลายเลยค่ะ ปีนี้อากาศจะหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 21 °C (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปี 2567 คือ 20.7 °C)
ส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางช่วง ส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ขอให้ชาวภาคใต้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมด้วยนะคะ