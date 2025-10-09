"สมชัย"คาดคดี 44 สส.ก้าวไกล อาจเป็นจังหวะนรกสำหรับการเลือกตั้งของพรรค

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
จังหวะสวรรค์ในช่วงเลือกตั้ง อาจเป็นจังหวะนรกสำหรับบางพรรค
การที่ ปปช. ออกมาแถลงว่า คดี 44 สส. ของพรรคก้าวไกล อาจจะจบในเดือนธันวาคม อาจเป็นจังหวะนรกสำหรับการเลือกตั้งของพรรคประชาชน
หาก ปปช. มีมติว่าผิด จะกี่คนก็ตาม ต้องส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกา ศาลฎีกาประทับรับฟ้อง หากบุคคลดังกล่าวเป็น สส. ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หากผิดจะถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต และตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
หากจังหวะที่ ปปช.ส่งเรื่อง คือ เดือนธันวาคม ศาลฎีกาจะใช้เวลา 2-3 เดือนเพื่อวินิจฉัยพิพากษา ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งหลังยุบสภา และมีการสมัครรับเลือกตั้ง หรือ เป็นช่วงที่สมัครรับเลือกตั้งเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการหาเสียง
หากรับสมัครเสร็จสิ้น มีหมายเลขผู้สมัครแล้วมีการตัดสิทธิทางการเมือง บุคคลดังกล่าวจะขาดคุณสมบัติ ใครกาเลขดังกล่าวจะเป็นบัตรเสีย กรณีเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อ และได้ สส. เท่าไร ก็ให้กลายเป็นสิทธิของบัญชีรายชื่ออันดับถัดไป หากเป็นแคนดิเดตนายกทั้งสามคน เท่ากับพรรคนั้นไม่เหลือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
วางแผนกันให้ดีครับ ต้องคิดแบบ worst case scenario ไว้ก่อนจะได้ไม่เสียหายมาก