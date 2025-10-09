ปภ.เผยโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยอพยพชายแดนไทย-กัมพูชา แล้ว 4 ครั้ง โอนสำเร็จ 252,690 ครัวเรือน

วันนี้ (9 ต.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกรณีประชาชนอพยพระหว่างเกิดสถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา โดยปัจจุบันได้โอนเงินช่วยเหลือแล้ว รวม 4 ครั้ง (วันที่ 6, 7, 8, 9 ต.ค. 68) ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ตราด สระแก้ว อุบลราชธานี และจังหวัดจันทบุรี รวมโอนสำเร็จ 252,690 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,173.534 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอโอน 388 ครัวเรือน
สำหรับวันพรุ่งนี้ (10 ต.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และธนาคารออมสินจะทำการโอนเงิน ครั้งที่ 5 ให้แก่ประชาชนจังหวัดจันทบุรี จำนวน 388 ครัวเรือน
โดยจากข้อมูลการโอนเงินของธนาคารออมสินที่ผ่านมา 4 รอบ พบว่า ยังมีบางครัวเรือนที่โอนเงินช่วยเหลือไม่สำเร็จ เนื่องจากประชาชนยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน และสถานะทางบัญชีไม่ปกติ จำนวนกว่า 6,831 ครัวเรือน ปภ. จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนทำการตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย หากยังไม่ได้ผูกบัญชีฯ ขอให้ติดต่อธนาคารใดก็ได้เพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็ว
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง http://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ เพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว