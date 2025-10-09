“วรงค์”โพสต์ถามแน่ใจหรือหากลงนามข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา จะเกิดสันติภาพ

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #แน่ใจหรือว่าจะเกิดสันติภาพ
การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ที่จัดขึ้น กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่าง 26-28 ต.ค.2568 สำนักข่าว South China Morning Post รายงานว่า ประธานาธิบดีสหรัฐ “โดนัลด์ ทรัมป์” ยื่นคำขอให้จัดพิธีลงนาม “ข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชา” หวังสร้างภาพลักษณ์ในฐานะผู้นำสันติภาพเสริมความชอบธรรมในการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ถ้าพวกเราจำได้ ได้เคยมีข้อสรุปการหยุดยิงระหว่างไทยกับเขมรแบบไม่มีเงื่อนไข ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปของวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ซึ่งขนะนี้เวลาผ่านไปสองเดือนเศษ สถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาไม่ดีขึ้น แต่ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งก็เป็นผลจาก โดนัลด์ ทรัมป์
ปัญหาที่ชาวเขมรมายึดพื้นที่ของไทยเรา ที่บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น และบ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ดูแล้วไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเขมร จนกระทั่งฝ่ายทหารได้ขีดเส้นตายไว้ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 นี้
การที่โดนัลด์ ทรัมป์ ยื่นคำขอให้จัดพิธีลงนาม “ข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชา” โดยให้ตนเองมาเป็นประธาน หวังชิงรางวัลโนเบล จึงเป็นพฤติกรรมที่ฉาบฉวยของชาติมหาอำนาจ เพื่อสร้างภาพ แต่ไม่ได้มีการแก้ไขอะไรอย่างจริงจัง จะมีความหมายอะไร ถ้ามีการลงนามสันติภาพ และแน่ใจหรือว่าจะเกิดสันติภาพ ทั้งๆที่วันนี้ เขมรยังคงเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยเรา