กทม.-ภาคีเครือข่าย แถลงจัดประเพณีงานเจ เยาวราช 20-29 ต.ค.

กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2568” โดยมี นายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธนาเดช จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา ประธานจัดงาน และประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ และ พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 เป็นผู้แถลงข่าว ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า แบงคอก เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์
สำหรับ “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2568” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2568 ภายใต้แนวคิด “ความสัมพันธ์ที่ดี 50 ปีไทย-จีน” เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พบกับเมนูจำลอง “สัมพันธ์ผัดหมี่ 50 ปีไทย-จีน” จากเชฟโรงแรมแกรนด์ ไชน่า แบงคอก เยาวราช พร้อมปรุงสดบนกระทะใหญ่ ในพิธีเปิดงานวันอังคารที่ 21 ตุลาคมศกนี้ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ตระการตากับขบวนรถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม ขบวนสิงโต มังกร ขบวนพาเหรดจากผู้สนับสนุน และกิจกรรมมากมาย อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจ กับร้านค้าอาหารเจเลิศรส เต็มสองฟากฝั่งถนนเยาวราช ตลอดงาน 10 วัน 10 คืน