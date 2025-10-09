กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน ตรวจพบโดรน 14 ลำ-มีการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ 3 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2568 (ณ เวลา 14.00 น.)
สถานการณ์โดยรวม มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ปราสาทพระวิหาร 3 ลำ, ช่องอานม้า 2 ลำ, พลาญหินแปดก้อน 1 ลำ, ปราสาทตาควาย 3 ลำ, ช่องโอบก 1 ลำ, บริเวณเหนือเนิน 677 พื้นที่บ้านโอดา 2 ลำ, บริเวณห้วยขนุน บ้านภูผาหมอก 2 ลำ, ตรวจพบการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ 3 ครั้ง ลักษณะเป็นรถบรรทุกทำการขนย้ายปูนซีเมนต์และแผ่นปูน เข้าไปยังพื้นที่แนวชายแดน และตรวจพบรถบรรทุก 6 ล้อ บรรทุกดินเต็มคัน คาดว่าเป็นการนำไปปรับปรุงที่มั่นแข็งแรง
ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เข้าเยี่ยมเชลยศึกกัมพูชา ตามขั้นตอนสากล ยืนยัน ยึดหลักมนุษย์ธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด
(9 ต.ค.68) ศปก.ทภ.2 ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ในโอกาสเข้าเยี่ยมและสัมภาษณ์เชลยศึก กพช. จำนวน 18 นาย ซึ่งถูกควบคุมตัวจากสถานการณ์ข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทย–กพช.
การเข้าเยี่ยมของ ICRC มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของเชลยศึกให้เป็นไปตามหลักสากล ให้ผู้ถูกควบคุมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตลอดช่วงเวลาที่ถูกควบคุมตัว อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกองทัพภาคที่ 2 ในการเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ข้อ 126 ว่าด้วยสิทธิในการเข้าถึงและสัมภาษณ์เชลยศึกโดยปราศจากพยาน
ICRC เป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์เชลยศึกแต่ละรายโดยอิสระ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ให้ครอบครัวของเชลยศึกได้รับทราบ ขณะเดียวกันก็ได้นำสารและข้อมูลจากครอบครัวมาถ่ายทอดให้เชลยศึกได้รับรู้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับครอบครัว การเข้าเยี่ยมครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามความคืบหน้าตามข้อสังเกตจากการเยี่ยมครั้งที่ผ่านมา
กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานสากลและยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม เพื่อให้ผู้ถูกควบคุมได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลข่าวสาร ที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา