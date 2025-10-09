xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 9.07 จุด มูลค่าซื้อขาย 43,145.38 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,313.99 จุด ปรับขึ้น 9.07 จุด หรือ +0.70% มูลค่าซื้อขาย 43,145.38 ล้านบาท 