เพจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โพสต์ระบุว่า กกท. เปิดตัวมาสคอตซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 เวอร์ชันใหม่
สำหรับมาสคอตเวอร์ชันใหม่นี้ จะใช้ลายธงชาติไทยทั้งในส่วนของซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ เพื่อให้มาสคอตรุ่นใหม่นี้เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนและจดจำได้ง่ายในระดับนานาชาติ และจะถูกนำไปใช้เป็นแบบทางการในพิธีมอบเหรียญรางวัลและกิจกรรมหลักของการแข่งขัน ส่วนมาสคอตแบบเดิมที่เป็น “7 ตัว 7 สี” จะยังคงนำมาผลิตเป็นของที่ระลึกและสินค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซีเกมส์ เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างความประทับใจแก่เด็กและประชาชนทั่วไปอีกด้วย