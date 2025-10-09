ปภ.เผยเหลือพื้นที่น้ำท่วมใน 18 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 118,371 ครัวเรือน

วันนี้ (9 ต.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชน พบว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม ชัยภูมิ อุบลราชธานี อุดรธานี และฉะเชิงเทรา ซึ่ง ปภ. ยังคงตรึงกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เร่งสูบระบายน้ำ และให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง อีกทั้งยังได้เติมกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัย โดยส่งรถบรรเทาอุทกภัย เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และรถผลิตน้ำดื่ม เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มุ่งคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากการติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ต.ค. 68 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม ชัยภูมิ อุบลราชธานี อุดรธานี และฉะเชิงเทรา รวม 84 อำเภอ 536 ตำบล 3,010 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 118,371 ครัวเรือน 393,434 คน และมีผู้เสียชีวิต 19 ราย (พิษณุโลก 1 ราย อุตรดิตถ์ 8 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย พิจิตร 1 ราย และพระนครศรีอยุธยา 8 ราย) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดที่ประสบภัยอุทกภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเข้าปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานนี้ (8 ต.ค. 68) จังหวัดพิจิตรได้เกิดสถานการณ์พนังกั้นน้ำบริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน แตกยาวประมาณ 15 เมตร ทำให้มวลน้ำจากแม่น้ำน่านไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 บ้านเรือนประชาชนและพืชทางการเกษตรได้รับผละกระทบเป็นบริเวณกว้าง ประกอบกับจังหวัดพิจิตรมีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นหลายพื้นที่ในอำเภอตะพานหิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 195 ครัวเรือน 450 คน ปภ. จึงได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะพานหิน เป็นการเพิ่มเติม โดยนำ รถบรรเทาอุทกภัย จำนวน 2 คัน และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ไปเสริมประสิทธิภาพการเร่งระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองตะพานหินลงสู่คลองน้ำเขียว
ในส่วนของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ปภ. ยังได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย วัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการ ปภ. เพิ่มเติม จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ โดยนำรถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2 คัน ขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 5,000 ขวด บรรเทาความเดือดร้อนด้านการอุปโภคบริโภค
ทั้งนี้ ระยะนี้ยังคงเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงและฟื้นฟูในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลาย จึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ ข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด หากมีประกาศหรือคำเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมหรือสัญจรผ่านถนนที่มีน้ำท่วมขัง หากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป