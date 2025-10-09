จนท.เร่งปรับปรุงบ้านให้เป็นบ้านหลังใหม่ ตอบแทนกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดพื้นที่ปราสาทตาควาย

พ.ท.ศรายุทธ มาลาสาย ผบ.ร.23 พัน.1 (ผบ.พัน.ร.22) จัดกำลังพลชุดช่างสนับสนุนร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน “สร้างเป็นบ้านหลังใหม่” ให้กับครอบครัว พลฯอดิศร ป้อมกลาง กำลังพลของหน่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ “เหยียบทุ่นระเบิด” ในพื้นที่ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์
โดยการก่อสร้างเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจกันระหว่าง ทหาร ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งการก่อสร้างจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อที่กำลังพลและครอบครัวจะได้เข้าพักฟื้นร่างกายและจิตใจได้อย่างสะดวกสบายต่อไป “ตอบแทนกำลังพลและครอบครัว ที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าปกป้องประเทศชาติ จนทำให้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้”