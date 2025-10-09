"เทพไท"เชื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไป พรรคใหญ่เสนอแคนดิเดตนายกฯ ครบ 3 คน

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ช่วงนี้มีพรรคการเมืองหลายพรรค เริ่มเคลื่อนไหวเตรียมตัวเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง หลังจากมีการยุบสภาภายใน 4 เดือนนี้กันแล้ว จะเห็นได้ว่า มีพรรคการเมืองหลักๆ ซึ่งเป็นพรรคที่มีการคาดการณ์ว่า จะได้ที่นั่งส.ส.จำนวนมาก มีการเตรียมเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคกัน เช่น
พรรคเพื่อไทย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่า 1ใน 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย มีคนตระกูลชินวัตรหรือไม่ นางสาวแพทองธารตอบว่า ไม่มี ยังไม่มี ซึ่งแสดงว่าอาจจะมีก็ได้ แต่เป็นที่รู้กันว่า พรรคเพื่อไทยคือพรรคของครอบครัวชินวัตร การเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 1ใน3นั้น ต้องมีคนในครอบครัวชินวัตรอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสายตรงหรือไม่
การเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ยังมีชื่อนางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็น1ในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี การเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ อาจจะมีคนในครอบครัวชินวัตร ถ้าไม่ใช่ลูกของนายทักษิณ ก็อาจจะเป็นลูกเขยก็ได้ ตอนนี้มีการโยนหินถามทางว่า อาจมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ชื่อ ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ซึ่งเป็นเขยใหญ่ของครอบครัวชินวัตร ซึ่งมีการปล่อยข่าวออกมาแล้ว เพื่อหยั่งท่าทีหยั่งกระแส และถ้าดูพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของนายณัฐพล ก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่า มีความเป็นไปได้สูง ที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพื่อไทย
ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ยังยืนยันที่จะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี1คนหรือไม่ เพราะพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถึง3คน ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ตอบว่า พรรคภูมิใจไทยใหญ่ขึ้น มีสมาชิกมากขึ้น อาจจะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมากกว่า1คน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า นอกจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคภูมิใจไทยแล้ว อาจจะเป็นบุคคลอื่น เช่น นายไชยชนก ชิดชอบ ลูกชายของนายเนวิน ชิดชอบ เพิ่มมาอีกคนก็เป็นไปได้ เพื่อหวังคะแนนจากคนรุ่นใหม่ หรืออาจจะมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยจำนวนมาก อาจเป็นตัวแทนของกลุ่มเหล่านั้น เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคภูมิใจไทยอีกคน ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน
สำหรับพรรคประชาชน คงจะได้บทเรียนจากการมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียง1คนในการเลือกตั้งปี 2566 เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง พรรคก้าวไกลถูกยุบ กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์ ทำให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคสิ้นสภาพไปด้วย เป็นการเสียโอกาสของพรรคประชาชน ที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และคนของพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี
จากบทเรียนที่ผ่านมา เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป พรรคประชาชนคงจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครบ 3 คน นอกจากเหตุผลเป็นตัวสำรอง และเป็นบทเรียนที่ผ่านมาแล้ว ก็น่าจะเป็นการดึงคะแนนให้กับพรรคประชาชน เพื่อให้คะแนนของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสอดคล้องกับคะแนนความนิยมของพรรค เพราะที่ผ่านมา มีผลการสำรวจพบว่าคะแนนนิยมของพรรคอยู่ที่ 33% คะแนนนิยมของหัวหน้าพรรค คือ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ อยู่ที่ 22% ถ้ามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีก2คนเพิ่มเข้ามา ก็สามารถเติมเต็มคะแนนนิยมที่หายไปในส่วนนี้ได้
การเลือกตั้งที่ผ่านมามีบทเรียนว่า การมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพียงคนเดียว หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าลูกโดด จะเสี่ยงต่อการเสียสิทธิ์ เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมา เห็นจากพรรคเพื่อไทย ที่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คน ก็ยังถูกใช้ไป2คน และกรณีของพรรคประชาชน ที่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี1คน สุดท้ายก็หมดสิทธิ์ไป
การเลือกตั้งครั้งต่อไป เชื่อว่าพรรคการเมืองใหญ่ คงจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครบ3คน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพรรคการเมืองแต่ละพรรค ที่จะเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จะใช้สิทธิ์เสนอชื่อ1คนหรือ2คนหรือ3คน ก็แล้วแต่การตัดสินใจของพรรคแต่ละพรรค ซึ่งในขณะนี้จะเห็นความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในการเตรียมตัว ประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปกันแล้ว