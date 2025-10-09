IMF คาดเฟดอาจลดดอกเบี้ยอีกในปีนี้ เตือน! ยังต้องระวังเงินเฟ้อ

นางคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการผู้จัดการ IMF เปิดเผยว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ แต่จำเป็นต้องดำเนินนโยบายอย่างรอบคอบเพื่อสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวกับสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อยังไม่ลดลง
ทั้งนี้ IMF กำลังติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด โดยมองว่าแนวโน้มเงินเฟ้ออาจน่ากังวลมากขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อด้านบริการซึ่งสูงกว่าระดับก่อนเกิดโควิดประมาณ 1% นั้น มาพร้อมกับการส่งผ่านต้นทุนจากภาษีศุลกากรที่สูงขึ้น
นางกอร์เกียวา กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความยืดหยุ่นและทำผลงานได้ดีกว่าที่คาด โดยไตรมาส 2 มีอัตราการเติบโต 3.8% ขณะที่ความต้องการผู้บริโภคยังแข็งแกร่ง แม้การจ้างงานอาจไม่ร้อนแรงเท่าที่คาด
นางกอร์เกียวากล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในขณะนี้ยังไม่ชัดเจนนัก ดังนั้น ในสภาวะที่การชะลอตัวของเงินเฟ้อเริ่มนิ่ง แต่เศรษฐกิจก็อาจกำลังแผ่วลง การตัดสินใจของเฟดให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง
ในการประชุมเดือนกันยายน เฟดปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% โดยเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ระบุว่าเพื่อให้การเงินยังเข้มงวดพอที่จะชะลอเศรษฐกิจและลดเงินเฟ้อ แต่ก็ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายในอนาคตเพื่อปกป้องตลาดแรงงานไม่ให้อ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว