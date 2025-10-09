xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +7.32 จุด มูลค่าซื้อขาย 22,235.15 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 7.32 จุด หรือ +0.56% ที่ระดับ 1,312.24 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 22,235.15 ล้านบาท