"อนุทิน" ขออย่าโยงเหตุบึ้มถี่ต้อนรับรัฐบาลใหม่ เตรียมลงพื้นที่ จชต.เสาร์นี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่เกิดขึ้นถี่ในระยะนี้ ว่า ได้มีการกำชับมาโดยตลอด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรง และวันนี้ (10ต.ค.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปติดตามสถานการณ์ และในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคมนี้ ตนจะลงพื้นที่ไปตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง และจะลงไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ด้วย
ส่วนกรณีที่ฝ่ายความมั่นคงมีการประเมินว่าการก่อเหตุในช่วงนี้ เป็นการต้อนรับรัฐบาลใหม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เราไม่ฟังเรื่องพวกนี้ จะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับ แต่ต้องรับมือให้ได้ และจะต้องมีมาตรการเชิงรุกบ้าง
เมื่อถามว่าเหตุการณ์มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งและถูกจับตาถึงการแก้ไขปัญหาในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานความมั่นคง นายกรัฐมนตรีเพียงพยักหน้ารับและยิ้ม
ส่วนแผนยุทธศาตร์แก้ไขปัญหาชายแดนใต้จะทำให้เป็นรูปธรรมหรือไม่ นายอนุทิน ยืนยันว่า เป็นรูปธรรมอยู่แล้ว แต่อยู่ที่ผู้รับผิดชอบจะนำไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเน้นให้นโยบายชัดเจนแค่ไหน ในส่วนของตนหากดูแล้วบุคลากรไม่เหมาะสม ไม่ใส่ใจ หรือทำอะไรที่เต็มที่ ก็จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนบ้าง