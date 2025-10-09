xs
ครึ่งเช้าทองปรับ 6 ครั้ง [-100] รูปพรรณขายออก 63,050 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งเช้าวันนี้ (ณ เวลา 12.00 น.) มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 6 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 100 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 62,150 บาท ขายออกบาทละ 62,250 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 60,912.88 บาท ขายออกบาทละ 63,050 บาท