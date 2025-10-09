บราซิลส่งออกเนื้อวัวไปจีนพุ่ง 38% ช่วยชดเชยผลกระทบภาษีสหรัฐฯ

อับราฟริโก (Abrafrigo) สมาคมอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์บราซิลเปิดเผยว่า การส่งออกเนื้อวัวของบราซิลไปยังจีนเพิ่มขึ้น 38.3% ในเดือนกันยายน เมื่อเทียบรายปี แตะ 187,340 ตัน และช่วยให้ยอดส่งออกรวมรายเดือนของบราซิลแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
จีนเป็นตลาดเนื้อวัวบราซิลรายใหญ่ที่สุด และได้เพิ่มการซื้อมากขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ ท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่ยังคงดำเนินอยู่
อับราฟริโก ระบุว่า มี 130 ประเทศเพิ่มการซื้อเนื้อวัวจากบราซิลในปีนี้ ในขณะที่ 48 ประเทศลดการซื้อลง ซึ่งความต้องการเนื้อวัวบราซิลทั่วโลกช่วยให้บราซิลชดเชยผลกระทบจากภาษีศุลกากรที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากสินค้าส่งออกของบราซิล โดยในเดือนสิงหาคม สหรัฐฯ ได้เรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 50% กับสินค้าบราซิลหลายชนิด รวมถึงเนื้อวัว ซึ่งแต่เดิมถูกเก็บภาษีในอัตรา 26.4%
บราซิลได้ขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่และดั้งเดิม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าโลกที่เกิดจากภาษีของสหรัฐฯ โดยแนวโน้มที่คล้ายกันนี้ยังพบเห็นได้ในการส่งออกถั่วเหลือง ซึ่งมีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยเช่นเดียวกัน
การส่งออกเนื้อวัวทั้งหมด รวมถึงเนื้อสดและแปรรูป เครื่องในที่รับประทานได้ และไขมันสัตว์ ทำรายได้แตะที่ 1.92 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน โดยมีปริมาณมากถึง 373,867 ตัน เพิ่มขึ้น 49% ในแง่ของมูลค่า และ 17% ในแง่ของปริมาณเมื่อเทียบกับปีก่อน
อับราฟริโก เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ของบราซิลเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งแสดงถึงความยืดหยุ่นของภาคอุตสาหกรรมและความสามารถในการคว้าโอกาสทางการค้าใหม่ๆ
มูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดเนื้อวัวที่ใหญ่เป็นอันดับสองของบราซิลนับตั้งแต่ต้นปี ลดลง 41% ในเดือนกันยายน เหลือ 102.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่สหภาพยุโรป (EU) กลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 2 เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งนำโดยอิตาลี เนเธอร์แลนด์ และสเปน โดยมูลค่าการซื้อของ EU รวมอยู่ที่ 131.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 106% จากปีก่อนหน้า