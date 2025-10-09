"ไชยชนก" เบี้ยวแจง กมธ.ไอซีที ปมสินบน 40 ล้าน

นายสยาม หัตถสงเคราะห์ สส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในวันนี้ (9 ต.ค.) ที่จะมีการพิจารณาแนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐจากการปราบปรามอาชญกรรมออนไลน์ และอาชญากรรมทางโทรศัพท์ โดยได้เชิญนายไชยชนก ชิดชอบ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาชี้แจงกรณีการเปิดเผยมีผู้เสนอสินบนจำนวน 40 ล้านบาท เพื่อไม่ดำเนินการกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่า กรรมาธิการฯ ได้ออกหนังสือเชิญเพื่อมาชี้แจงเรื่องดังกล่าว และตนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง เพราะตน และกรรมาธิการฯ ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวนี้มาโดยตลอด 4 – 5 ปีที่ผ่านมา จนเกิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ หรือ ศูนย์ AOC ในการปราบปราม จึงได้เชิญรัฐมนตรีฯ มาชี้แจงว่า ผู้ใดเป็นผู้เสนอสินบน เพื่อจะได้ดำเนินการต่อ ซึ่งเบื้องต้นนายไชยชนก เคยรับปากแล้วว่าจะมาชี้แจง แต่คาดว่าในวันนี้ (9 ต.ค.) นายไชยชนก ติดภารกิจ จึงไม่ได้มาชี้แจง
อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า หลังจากนี้กรรมาธิการฯ จะยังคงเชิญนายไชยชนก มาชี้แจงต่อกรรมาธิการ เพราะรัฐมนตรีฯ เคยอยู่ในกรรมาธิการฯ นี้ และเชื่อว่าเมื่อไปทำหน้าที่แล้ว จะได้รับทราบความเป็นจริง และมาร่วมมือกับกรรมาธิการฯ ในการปราบปราม
นายสยาม ยังเห็นว่า ในช่องว่างช่วงการเปลี่ยนรัฐบาลแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงการพนันออกนไลน์ กลับฟื้นขึ้นมาอีก ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงจากศูนย์ AOC รวมถึงยังกล้าติดสินบนรัฐมนตรีฯ ด้วย
ส่วนกรณีที่มีรายงานเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สส. ยื่นข้อเสนอผ่าน สส.พรรคภูมิใจไทย จะมีการเชิญมาชี้แจงต่อกรรมาธิการฯ ด้วยหรือไม่นั้น นายสยาม เห็นว่าจะต้องบูรณาการกัน เพราะข้อเท็จจริงเกิดขึ้นแล้ว และหากติดตามให้ได้ ซึ่งนายไชยชนก ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามข้อเท็จจริงภายใน 30 วันแล้ว และตนเองก็จะติดตามด้วย พร้อมมั่นใจว่า ตัวละครทั้งหมดมีอยู่จริง และจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ส่วนหลังจากนี้ หากไม่มีความคืบหน้าใด ๆ กรรมาธิการฯ จะดำเนินการใด ๆ ต่อหรือไม่ เช่น การยื่นองค์กรอิสระตรวจสอบ เพราะข้อเท็จจริงได้เกิดขึ้นแล้ว หากรัฐมนตรีไม่ดำเนินการใด ๆ ก็อาจ
เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น นายสยาม ระบุว่า ขณะนี้ ขั้นตอนไปถึงทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.แล้ว รวมถึงกองปราบ ซึ่งหากไม่มีความคืบหน้า ตนก็พร้อมติดตาม ในฐานะตัวแทนประชาชน และเป็นความเดือดร้อนของประชาชน ที่เป็นปัญหาความมั่นคง ดังนั้น ตนจะต้องติดตามแน่นอน