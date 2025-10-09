นายกฯ เผย สปสช.ติดหนี้แทบทุก รพ.เล็งขอใช้งลกลางเคลียร์บัญชีล้างหนี้ให้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ประกาศว่า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จำเป็นต้องหยุดให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) แก่ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นตรงกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่ชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลข้ามหลายปีงบประมาณ จนมียอดสะสมมากกว่า 100 ล้านบาทแล้ว ว่า ตนคิดว่า สปสช. ต้องเร่งในการบริหารการเพิ่มการเงิน เพราะติดหนี้ไม่ใช่แค่บางโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ติดหนี้แทบจะทุกโรงพยาบาลเลย
นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนกำลังพิจารณาในการนำเสนอที่จะของบกลางไปเคลียร์บัญชีเหล่านี้ เพราะเรื่องกำลังอยู่ในการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วน และเข้าเกณฑ์ ตนก็จะเร่งดำเนินการให้