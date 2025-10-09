"พินทองทา" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" เผย 1 เดือนในเรือนจำคลองเปรมสุขภาพจิตดี มีบ่นนิ้วชาเล็กน้อย

น.ส.พินทองทา (ชินวัตร) คุณากรวงศ์ หรือ เอม พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เรือนจำกลางคลองเปรม เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งวันนี้ (9 ต.ค.) ครบรอบ 1 เดือนพอดี ขณะที่ น.ส.แพทองธาร ติดภารกิจ ไม่ได้เดินทางมาด้วย
น.ส.พินทองทา เปิดเผยภายหลังใช้เวลาเข้าเยี่ยมประมาณ 1 ชั่วโมง ว่า นายทักษิณ มีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจเข้มแข็ง อยู่มาครบ 1 เดือนแล้ว มีบ่นเรื่องนิ้วชาเล็กน้อย ก่อนที่จะหันไปบอกกับเพื่อนร่วมรุ่นสมัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ของนายทักษิณ และคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กําลังใจ ว่า "คุณพ่อบอกขอบคุณนะ"