สภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ต่อจากสัปดาห์ก่อน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (9 ต.ค.68) เริ่มเวลา 09.00 น. หลังเปิดให้ สส. นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้ว มีวาระพิจารณากระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไป เช่น กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาการใช้สิทธิบัตรทองของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
จากนั้น มีวาระพิจารณาเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน 1 เรื่อง คือ ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. … ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยพิจารณาต่อจากการประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม รวมถึงวาระพิจารณาเรื่องด่วน 1 เรื่อง ได้แก่ ญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 18 เรื่อง เช่น ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแยกกัญชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชา และการควบคุมการใช้พืชกระท่อม และญัตติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งปัญหาอัตราการเกิดและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคต รวมวาระเรื่องที่ค้างพิจารณาอีก 60 เรื่อง