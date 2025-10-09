"อนุทิน"ไม่รู้ทอง 600 บาทยังอยู่ไทยหรือไม่ ลั่น! หาก จนท.รัฐเอี่ยวต้องออกจากราชการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าคดีปล้นทองน้ำหนักกว่า 600 บาท ที่จังหวัดนราธิวาส ว่า ได้รับรายงานมา ก็ต้องดูแลและเท่าที่ทราบมีทหารเข้าไปช่วย เจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนทองจะยังอยู่ในประเทศหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่าไม่ทราบ ส่วนจะระบุกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หรือไม่ ให้ฝ่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบแถลงดีกว่าจะได้ชัดเจน
เมื่อถามว่า เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ให้ไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่ แต่ถ้ามีเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการ ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด มีกฎระเบียบกฎเกณฑ์อยู่แล้ว และหากไปดูในร่างแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐตั้งใจทำผิดกฎหมาย ก็จะมีโทษสถานหนักถึงขั้นออกจากราชการไว้ก่อน