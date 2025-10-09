"อนุทิน" ย้ำ! กัมพูชาต้องปฏิบัติตาม 4 ข้อตกลงด้านความมั่นคง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังผู้สื่อข่าวถามถึงความเป็นห่วงกรณีที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจายุติความขัดแย้งระหว่างประเทศไทย และประเทศกัมพูชา โดยระบุว่า รัฐบาลกำลังดำเนินการแจ้งกลับ หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีหนังสือแสดงความจำนงมาว่าการขัดแย้งระหว่างสองประเทศ สามารถหาข้อยุติได้ แต่การตอบกลับสหรัฐฯ เรายังคงยืนยันในกรอบข้อตกลง 4 ข้อหลัก ที่กัมพูชาต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากเป็นเรื่องภัยความมั่นคง เป็นอันตรายต่อประชาชนไทย
ส่วนการดำเนินการจะทันหรือไม่ เนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ กำหนดเวลาว่าต้องมีการลงนามยุติข้อพิพาทในช่วงที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) นายอนุทิน ถามกลับว่า คิดว่าจะทันไหม ต้องกลับไปถามกัมพูชาว่าพร้อมปฏิบัติหรือไม่ ตนมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยาก เพียงแค่โทรศัพท์ หรือออกคำสั่งครั้งเดียวให้ปฏิบัติตาม 4 ข้อตกลง ก็ไม่ยาก