เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 32.55 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (9 ต.ค.2568) ที่ระดับ 32.55 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.52 บาทต่อดอลลาร์